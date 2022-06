Muore a 28 anni dopo un incidente sulla Tangenziale Est. Procura apre un’inchiesta. Accertamenti sul guardrail

La Procura apre un’inchiesta sulla morte della giovane maestra d’asilo, deceduta dopo che la sua auto è stata trafitta dal guardrail sulla tangenziale Est di Lecce, a seguito di un drammatico incidente stradale.

Il pm di turno Luigi Mastroniani vuole però che si faccia chiarezza su quanto accaduto. Nei prossimi giorni, difatti, sarà eseguita una consulenza tecnica su quel tratto stradale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In particolare, bisognerà risalire alle cause della morte di Alessandra Musolino, 28 anni, tarantina d’origine, ma residente da diversi anni a Lecce.

E gli inquirenti dovranno verificare l’efficacia del guardrail per capire come mai, invece, il dispositivo di sicurezza ha divelto il cofano e distrutto il parabrezza, fermando la corsa dell’auto invece di respingerla. Il fascicolo d’indagine per omicidio stradale è al momento a carico d’ignoti.

Ricordiamo che la 28enne alla guida della sua Renault Modus, il 4 giugno scorso, nel primo pomeriggio, è rimasta vittima di un incidente sulla tangenziale Est, all’altezza dello svincolo per Torre Chianca.

La giovane maestra d’asilo, laureata e specializzata in Servizi Sociali, infatti, stava tornando dal lavoro. Dopo lo schianto con il guardrail, le lamiere hanno attraversato l’abitacolo della sua auto, provocandole ferite gravissime. Sul posto sono prontamente giunti sul posto gli agenti della polizia locale per i primi accertamenti investigativi ed i mezzi di soccorso del 118. Purtroppo, ben presto, è stata dichiarata la morte cerebrale della 28enne che, poche ore dopo, è deceduta all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La salma è stata già restituita alla famiglia per la celebrazione del funerale, nel pomeriggio di ieri, presso la Chiesa di San Filippo Smaldone, in via vecchia San Pietro in Lama.

Ma come detto, nei prossimi giorni, la Procura effettuerà i necessari accertamenti per verificare la conformità del guardrail, alle norme di sicurezza stradale.

Ricordiamo che lo scorso 16 maggio si è verificato un altro incidente con analoga dinamica, sempre sulla tangenziale Est di Lecce. L’auto condotta da un uomo, finendo fuori strada (all’altezza dello svincolo per “Settelacquare”), è stata trafitta dal guardrail. Il conducente è rimasto quasi illeso, ma le conseguenze potevano essere drammatiche.