Lecce, auto finisce sul guardrail sulla Tangenziale: in codice rosso una 28enne

È di poco fa il tragico incidente sulla tangenziale est di Lecce, dove un’auto è finita fuori dalla carreggiata, venendo trafitta dal guardrail all’altezza dell’uscita A3, per la Motorizzazione di Lecce. Alla guida una giovane donna di 28 anni, originaria di Taranto, finita in codice rosso in ospedale. Le condizioni della ragazza al momento sarebbero molto gravi. L’auto della giovane, come si vede dalle foto, è completamente distrutta.

Si tratta dello stesso punto già scenario di un altro incidente finito tragicamente. Lo scorso anno, infatti, allo stesso svincolo aveva perso la vita l’ex sindaco di Surbo Fabio Vincenti, finito fuori carreggiata.

È di qualche settimana fa, inoltre, un incidente dalle dinamiche molto simili: un’auto sulla Tangenziale est di Lecce all’altezza dello svincolo per immettersi al mercato ortofrutticolo era finita fuori carreggiata. Anche in quel caso il guardrail era finito all’interno della macchina, ma l’uomo era rimasto illeso.