Precipita con l’auto sotto il ponte della Tangenziale Est di Lecce, muore sul colpo l’ex Sindaco di Surbo

La lunga scia di sangue degli incidenti mortali nel Salento sembra non avere fine. Nella serata di oggi, all’altezza dell’uscita A 3 della Tangenziale Est di Lecce, a perdere la vita è Fabio Vincenti, ex sindaco di Surbo. Il 50enne si trovava a bordo di una Renault Scenic, quando si è consumata la tragedia

Il primo cittadino è deceduto sul colpo. A nulla è servito l’intervento degli uomini del 118 che sono stati immediatamente chiamati sul posto dove al momento si trovano anche i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e la Polizia Stradale

Tutte da chiarire le dinamiche che hanno portato alla tragica fine dell’uomo. Per cause ancora da accertare, la vettura nei pressi dello svincolo per la Motorizzazione di Lecce, ha perso aderenza con il terreno, è uscita fuori strada e dopo aver fatto un volo di qualche metro è caduta sotto il ponte dell’anello stradale che circonda la città. Il veicolo ha letteralmente sfondato un piccolo muro di recinzione che si trova sulla carreggiata prima di terminare la sua corsa sotto il ponte. Non si esclude un malore prima del tragico esito.

Testimoni dell’accaduto i Carabinieri. Gli uomini in divisa stavano accompagnando in Carcere il 24enne responsabile della tentata rapina avvenuta questa mattina a Casarano. Dopo l’aggressione ad un uomo, intento a prelevare al Bancoposta, per il giovane si erano aperte le porge di Borgo San Nicola. L’auto dell’ex Sindaco, dopo il volo, ha sfiorato i veicoli dei militari, rimasti illesi.

A breve ulteriori aggiornamenti