Ragazza morta in comunità: la Procura apre un’inchiesta. Omicidio colposo per condotta omissiva l’ipotesi di reato

La Procura di Trani ha avviato i primi accertamenti investigativi, dopo la denuncia presentata dall’avvocato Massimo Bellini per conto della famiglia della giovane leccese.

L’ipotesi di reato per cui si procederebbe è di omicidio colposo per condotta omissiva. Al momento non ci sarebbero nominativi iscritti nel registro degli indagati. Intanto, gli investigatori hanno acquisito la cintura con la quale la ragazza si è impiccata.

Non solo, poiché il pm Giovanni Lucio Vaira ha intanto conferito una consulenza psichiatrica, affidata a due specialisti dell’Università di Bari, per accertare e ricostruire le problematiche psichiche della giovane, al fine di stabilire se le misure per la sua tutela in comunità fossero adeguate. Infine è stata disposta l’acquisizione di tutte le cartelle cliniche in cui era stata ospitata la ragazza

Invece, nel pomeriggio di ieri, dinanzi ad una folla commossa, si sono svolti a Lecce i funerali nella chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio.

Infatti, la Procura di Trani, che non ha dubbi sulle cause della morte, non ha ritenuto necessario effettuare l’autopsia, restituendo la salma alla famiglia.

La tragedia

La tragedia si è consumata martedì pomeriggio, presso una comunità terapeutica di Andria, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.00.

A quell’ora Marta (nome di fantasia) è stata trovata impiccata ad una grata della struttura.

Distrutta dal dolore, la famiglia ora vuole capire che cosa sia accaduto in quei drammatici momenti.

L’adolescente era stata ospite di una comunità educativa da gennaio, da quando la mamma medico e il papà docente di Filosofia si erano accorti che qualcosa non andava e avevano deciso di affidarsi alla comunità terapeutica, dove poteva essere seguita.

Sabato poi, era stata trasferita in quel di Andria, per garantirne un maggiore controllo. Per questo motivo, secondo i familiari, la 16enne che frequentava un noto liceo della città doveva essere “guardata a vista”.