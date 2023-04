Cade dal balcone della sua abitazione, 56enne di Gallipoli grave in ospedale

Sarebbero gravi le condizioni di un uomo che è caduto dal balcone della propria abitazione.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in una palazzina in Via Pitagora a Gallipoli, di cui è stata vittima un 56enne del posto, che ha fatto un volo da un’altezza di circa tre metri.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto il 56enne in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

In seguito alla caduta ha riportato diverse contusioni e un trauma cranico.

Sul luogo dell’accaduto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e dato il via alle indagini per stabilire la causa che ha portato al sinistro.