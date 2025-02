Incidente a San Donato di Lecce, furgone del corriere espresso si scontra con un’auto. Un ferito

Questa mattina, alle 9:45 circa, si è verificato un incidente in via Corsica a San Donato di Lecce. Un furgone di un corriere espresso e una Fiat Multipla si sono scontrati frontalmente, causando gravi danni ai veicoli e ferendo il conducente dell’auto.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei mezzi di soccorso del 118, che hanno trasportato il conducente della Fiat Multipla all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non versa in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando per accertare le responsabilità dei conducenti.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione in via Corsica, con rallentamenti e deviazioni del traffico. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Questo incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza e del rispetto delle regole della strada per evitare incidenti, soprattutto in una zona trafficata come via Corsica.