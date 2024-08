Incidente a Tricase, coinvolti due auto e uno scooter. Incendio danneggia un’abitazione

Un incidente stradale si è verificato centro abitato di Tricase nel pomeriggio di oggi. Intorno alle ore 13, due autovetture si sono scontrate coinvolgendo uno scooter, dando origine a un incendio che ha coinvolto anche le facciate di alcuni edifici e un parchimetro.

L’impatto, ha provocato danni e ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Le squadre sono giunte sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Al momento non si hanno notizie certe sulle condizioni dei conducenti dei veicoli coinvolti.