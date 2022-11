Scontro tra ambulanza e auto a Montesano Salentino, ferite due persone

E’ stata una giornata in cui nel Salento si sono verificati due incidenti stradali, quella di ieri, nei quali sono rimaste ferite tre persone, fortunatamente in condizioni non gravi.

Il primo nel capoluogo, dove, intorno alle ore 18.00, sono rimaste coinvolte due auto e a causa del quale, una 25enne è stata trasportata in ospedale.

Il secondo è avvenuto poche ore dopo, nel Capo di Leuca.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 21.30, quando, sulla Strada Statale 275, all’altezza di Montesano Salentino, nei pressi di un incrocio semaforico, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate una Lancia Delta e un’ambulanza che trasportava una paziente.

Dopo l’impatto, il mezzo del 118, è andato a sbattare contro un semaforo abbattendolo.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti il personale medico e i Vigili del Fuoco.

A causa del sinistro sono rimaste ferite due persone, il conducente dell’autovettura e uno degli operatori sanitare all’interno dell’ambulanza, fortunatamente non in condizioni gravi.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la causa che ha portato allo scontro.

