Scontro tra autovettura e Apecar ad Alessano, 67enne trasportato in ospedale in codice rosso

Ancora non si conosce l’esatta dinamica dell’accaduto ma, molto probabilmente all’origine di tutto ci potrebbe essere una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi.

Grave incidente questa mattina alla periferia di Alessano, dove, all’incrocio tra via Gonfalone e via dell’Industria, intorno alle ore 11.00. si sono scontrate un’autovettura, una Ford e un’Ape Piaggio.

A causa del violento impatto il conducente del mezzo a tre ruote, un 67enne di Tiggiano, è rimasto gravemente ferito.

Sul luogo del sinistro, non appena lanciato l’allarme, sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco all’uomo, per poi trasportarlo a sirene spiegate in codice rosso presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase.

Insieme al personale medico anche gli agenti della Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza come si siano svolti i fatti.

Il conducente dell’auto non ha riportato conseguenze.