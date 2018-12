Auto contro moto ad Aradeo: perde la vita il giovane centauro

L’ultima domenica dell’anno diventa tragica. Le strade del Salento tornano a macchiarsi di sangue, strappando alla vita un altro giovane. Un uomo di 36 anni, Roberto Carratta, è deceduto nel pomeriggio di oggi come estrema conseguenza di un sinistro stradale registrato ad Aradeo, sulla via della circonvallazione.

Un terribile schianto è avvenuto tra una moto di grossa cilindrata, una Ducati, e una Fiat 500 vecchio modello di colore nero: un impatto pauroso, del quale è ancora poco chiara la dinamica. A guidarle, rispettivamente, un 36enne e un anziano del posto. Quel che è certo è che immediatamente ci si è accorti della gravita della situazione e subito è scattato l’allarme.

Sembrerebbe, dai rilievi effettuati immediatamente, che la Ducati sia andata a collidere sulla parte anteriore sinistra dell’automobile: poi il centauro è stato sbalzato dalla sua sella, terminando la sua corsa sull’asfalto. Sul posto sono precipitati i Carabinieri della locale stazione, la Polizia Stradale e un mezzo di soccorso del 118. Il personale medico, tuttavia, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 36enne – proprietario di un centro di autoricambi – alla guida della due ruote. L’uomo a bordo della vettura, invece, è stato trasferito in ospedale a Gallipoli per le cure del caso, mentre entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Nella notte altro tamponamento

E dire che nelle ultime ore la tragedia era stata solo sfiorata: nella notte, infatti, due vetture sono andate a scontrarsi lungo la Martano-Otranto. Cinque le persone coinvolte (quattro giovani albanesi e una donna salentina), tutte finite in ospedale in codice rosso.