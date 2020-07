Scontro tra auto e ambulanza sulla Lecce-Villa Convento, una persona in codice rosso al “Fazzi”

Ancora non si conosco le cause che hanno portato all’accadimento e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilirlo, fatto sta che nella mattinata di oggi il Salento è stato nuovamente scenario di un grave incidente stradale.

Luogo del sinistro la strada che da Lecce conduce a Villa Convento, all’altezza di un distributore di metano, dove, un’autovettura e una ambulanza si sono scontrate. L’impatto è stato devastante e l’autovettura è andata totalmente distrutta, gravi danni sono stati riportati anche dal mezzo di soccorso.

A causa dell’incidente tre persone sono rimaste ferite una delle quali è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce a causa di alcune fratture, ma anche le altre due sono state condotte, anche se in condizioni meno gravi, presso i nosocomi salentini.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che dapprima hanno prestato le prime cure in loco per poi condurre i feriti in ospedale e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del capoluogo, chiamati per estrarre il conducente dell’autovettura in quanto rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul luogo dei fatti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le dinamiche. Utili alle investigazioni potranno essere le testimonianze di eventuali persone che hanno assistito alla scena.

Gli agenti, poi, si sono messi all’opera per regolare il traffico rimasto congestionato.