Scontro tra auto e bicicletta a Torre del Parco, giovane ciclista finisce in ospedale

Poteva avere conseguenze ben più gravi, fortunatamente, sembra che il tutto si sia risolto con un grandissimo spavento e qualche lieve ferita.

Scontro tra un’auto e una bicicletta questa mattina in Piazzetta San Pasquale, nei pressi di Torre del Parco.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 8.00, quando, un’autovettura, una Smart scura condotta da una donna, proveniente da Via Miglietta, si è immessa su piazzetta San Pasquale, in quel momento dal parcheggio usciva una bicicletta condotta da un giovane, l’auto non è riuscita ad evitare il mezzo a due ruote, colpendolo alla ruota anteriore e, a causa dell’impatto, il ragazzo alla guida della bici è caduto sull’asfalto.

Non appena è stato lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che dopo aver prestato i primi soccorsi in loco hanno condotto il ciclista presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per compiere ulteriori accertamenti.