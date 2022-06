Auto contro bicicletta sulla Corigliano-Galatina, conducente della due ruote in ospedale

Dopo il sinistro nella giornata di ieri sulla Poggiardo-Maglie, che ha visto coinvolta un’autovettura ribaltatasi dopo essere uscita fuori strada, senza conseguenze per i passeggeri, nella mattinata di oggi, il Salento torna a essere scenario di un incidente.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 7.00, quando, sulla Corigliano-Galatina, poco prima della rotatoria nei pressi della Colacem, un’autovettura, guidata da una donna, ha investito un uomo che viaggiava a bordo della sua bicicletta.

La conducente del mezzo ha frenato, ma questo, forse complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, non ha impedito che la macchina impattasse contro la due ruote.

Il ciclista a seguito dello scontro è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando alcune ferite.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dapprima hanno prestato le prime cure in loco, per poi trasportare l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il personale medico, inoltre, ha preso in cura la donna apparsa provato da quanto accaduto.