Scontro tra auto e bicicletta a Tricase, ragazza trasportata in ospedale

Mattinata di apprensione a Tricase a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’automobile e una bicicletta. L’episodio, avvenuto intorno alle 9 di questa mattina, ha causato il trasporto in ospedale per una ragazza coinvolta.

Il sinistro si è verificato in corrispondenza dell’incrocio tra via Galvani e via Giovanni XXIII. Una Fiat Doblò ha impattato la bicicletta condotta dalla giovane, che a seguito dell’urto è caduta sull’asfalto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118. Contestualmente, la Polizia Locale è giunta sul luogo dell’incidente per avviare i primi rilievi.

Per la ragazza ferita si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale “Cardinale Panico“.

Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.