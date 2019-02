Scontro tra auto nella notte a Copertino, 27enne in codice rosso al “Fazzi”

A vedere la dinamica di quanto avvenuto si sarebbe potuto pensare al peggio, fortunatamente, nonostante una delle due persone rimaste ferite si trovi sì in gravi condizioni, ma non corre pericolo di vita.

Nella nottata appena trascorsa, intorno alla mezzanotte a Copertino, nei pressi dell’incrocio fra via Galatina e via Geronimo Marciano, due autovetture, una Mercedes A180 e una Peugeot 380, per cause ancora da chiarire si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato molto violento, tanto che, il conducente della Peugeot e il passeggero della Mercedes sono rimasti feriti.

Sul posto, non appena dato l’allarme, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, una volta curato in loco i due, hanno trasportato il 27enne alla guida dell’autovettura di marca francese in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Per fortuna, ripetiamo, non è in pericolo di vita.

Per il passeggero dellaA180, invece, solo un leggero trauma cranico che comporta una prognosi di sette giorni.

Sul luogo dello scontro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti.