Scontro tra auto e monopattino in Viale della Repubblica a Lecce, due donne in codice rosso al “Fazzi

Ancora non sono chiare le dinamiche e spetterà agli agenti della Polizia Locale, accorsi sul posto, stabilirle. Nella serata di oggi, si è verificato un grave incidente stradale a Lecce.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 19.00, quando, in Viale della Repubblica, all’altezza della concessionaria Hyundai, a circa un centinaio di metri dalla rotatoria per immettersi sul ponte di Novoli, per cause ancora da chiarire, un’autovettura, una Mercedes, si è scontrata con un monopattino.

Sul mezzo “leggero” viaggiavano due donne che a seguito dell’impatto, hanno prima impattato contro il parabrezza, per poi cadere rovinosamente al suolo e sembrerebbe, inoltre, siano rimaste incastrate sotto la macchina.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco e, successivamente, hanno trasportato le due in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Con il personale medico, ripetiamo, anche gli agenti di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Gli uomini di “Viale Rossini”, una volta sul luogo, si sono messi tempestivamente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza la causa e del sinistro. Utile alle investigazioni potranno essere l’ascolto di potenziali testimoni che hanno assistito ai fatti e la visione di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.