Scontro tra auto e moto sulla Zona Industriale di Nardò, 55enne in codice rosso al “Fazzi”

Dopo l’incidente avvenuto alcuni giorni fa sulla strada che collega Lecce a Villa Convento e quello sulla litoranea per Andrano, nella serata di ieri, un nuovo grave sinistro si è verificato nella Zona Industriale di Nardo.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 22.00, quando, per cause ancora da chiarire, nei pressi del multicinema, una motocicletta di grossa cilindrata e un’utilitaria si sono scontrate.

A causa dello scontro il conducente della due ruote, un 55enne, è sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull’asfalto e le sue condizioni sono sembrate sin da subito gravi.

Non appena lanciato l’allarme sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure al motociclista, lo hanno condotto in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. L’autista dell’autovettura, un 78enne, invece, è apparso in stato di shock, ma non ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono anche giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato allo scontro.

Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.