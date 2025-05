Tragedia sulla strada a Nardò: 45enne muore in un incidente tra auto e scooter

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Nardò. L’orologio aveva da poco segnato le 19.30 quando un violento impatto tra un’auto e uno scooter ha tragicamente posto fine alla vita di Cosimo Falangone, 45enne del posto, che si trovava alla guida del mezzo a due ruote.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra una Fiat Panda (vecchio modello) e lo scooter su cui viaggiava l’uomo sarebbe stato fatele per l’uomo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, chiamati dagli automobilisti di passaggio che hanno attivato la macchina dei soccorsi, sono intervenuti gli operatori del 118. I sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo, invano. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente stradale e non è stato possibile fare altro se non costatare il decesso.

Gli agenti della polizia locale di Nardò hanno eseguito i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause del sinistro né sulle condizioni del conducente dell’automobile coinvolta.

Cosimo Falangone, 45enne residente a Nardò, era una persona conosciuta e la notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro della cittadina, lasciando sgomenti amici, parenti e conoscenti.