Scontro frontale tra auto e trattore sulla Sp 194. Un ferito in codice rosso al fazzi

Tremenda la scena dell’impatto che si è presentata dinanzi agli occhi dei soccorritori nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 194, al Km. 1. L’incidente automobilistico ha riguardato lo scontro tra un’autovettura e un mezzo di movimento terra.

Erano circa le 17.40 quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta sul tratto stradale che collega Gallipoli a Sannicola a causa di una chiamata in centrale a testimonianza del grave impatto.

Il conducente della macchina coinvolta è stato trasportato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.

I Caschi Rossi hanno messo in sicurezza la zona interessata dall’evento. Ancora in corso le indagini per risalire alle dinamiche dell’impatto e alle eventuali responsabilità.