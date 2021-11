Scontro frontale nella notte sulla 275, tanta paura e lunghe code nei pressi di Surano

Tanta paura sulla strada statale 275 nella notte appena trascorsa ma fortunantamente non si contano vittime nel gravissimo incidente frontale che ha coinvolto due autovetture in territorio di Surano. Il punto è sempre lo stesso, già tante altre volte teatro di scontri ancora più gravi e dalle conseguenze peggiori, ovvero il tratto stradale all’altezza di un noto ristorante e sala ricevimenti del territorio. Tante sono le occasioni in cui si è suggerito di modificare in quel punto il percorso stradale e molte associazioni di familiari di vittime della strada hanno più volte espresso la loro opinione in tal senso.



L’impatto è avvenuto intorno alle ore 2.00 quando le vetture si sono scontrate frontalmente.

Completamente distrutta una Citroen C3 di colore bianco, di cui è letteralmente scomparsa la parte anteriore.

Immediato l’arrivo sul posto dei mezzi di soccorso del 118 e dei Carabinieri che hanno coordinato la gestione del deflusso delle altre vetture. Lunghe le code di chi rientrava a casa in entrambi i sensi di marcia.