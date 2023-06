Urtato da un’auto bambino di 8 anni finisce in ospedale, tragedia sfiorata a Torre Sant’Andrea

Sono stati momenti di paura, quelli vissuti nel pomeriggio di sabato a Torre Sant’Andrea, dove, si è sfiorata la tragedia.

Nel pomeriggio, infatti, presso la marina di Melendugno, un bambino di 8 anni, mentre scendeva dall’auto, è stato urtato da un’altra macchina che sopraggiungeva, riportando fratture alle gambe.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il giovane, sia sbucato sulla strada proprio mentre soppragiungeva una Fiat Panda che non è riuscita a evitare l’impatto, colpendolo lateralmente.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118, che dapprima hanno prestato le prime cure in loco, per poi trasportare la vittima in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il bambino ha riportato la frattura di tibia e perone e si trova ricoverato nel nosocomio salentino.