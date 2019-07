Frigole, ciclista investito finisce sull’asfalto. Sono giorni di fuoco per le due ruote in Salento

Sono giorni difficile per le due ruote, in Salento. Solo qualche giorno fa, un uomo a bordo di una Vespa 125 è stato speronato da un automobilista sulla Melendugno-San Foca ed era finito in ospedale. Ed oggi i momenti di panico sono toccati ad un ciclista che si trovava all’ingresso di Frigole, dove si è verificato un incidente in bicicletta.

L’uomo in bicicletta aveva appena imboccato la rotatoria all’ingresso del comune salentino, venendo da Lecce, nei pressi del chiosco di benzina, quando tutto ad un tratto si è trovato sull’asfalto. A far cadere il ciclista a terra è stato un automobilista che, forse per distrazione o forse a causa di una velocità di marcia non adeguata, è stato causa dell’incidente. Sul posto si è subito recata l’ambulanza che ha soccorso l’uomo. Maggiori dettagli a breve.

Altri due casi nelle marine di Melendugno

A quanto pare i mezzi a due ruote sono tutt’altro che sicuri in Salento. Solo un paio di giorni fa l’incidente sulla Melendugno-San Foca un centauro a bordo di una Vespa 125 aveva speronato un’auto pirata. Il 40enne è stato poi trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni.

Ma non finisce qui. Dopo il “codice rosso” di San Foca, a Roca, un’altra marina di Melendugno, un’altra auto pirata è stata causa di un incidente. Due giovani di 35 e 32 anni a bordo di una scooter sono stati tamponati e scaraventati a terra e poi trasportarti negli ospedali di Lecce e Scorrano. Fortunatamente, i due non sono in gravi condizioni, a differenza del primo centauro.