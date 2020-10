La gru sbaglia manovra, il muro crolla e travolge due studenti: in fin di vita un salentino

Lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata, Francesco Caiffa lo studente salentino travolto da un muro crollato, secondo le prime ricostruzioni, a causa dell’impatto con una gru. Il 22enne, che ha subito un delicato intervento alla testa, è circondato dall’affetto della sua famiglia, partita in fretta da Gallipoli dopo l’incidente e ora aggrappata ad un esile filo di speranza.

Meno serie e preoccupanti le condizioni del coinquilino, un ragazzo di 20 anni anche lui fuori sede, che se l’è cavata con un trauma cranico e qualche frattura alle gambe. Sono stati gli amici a scavare tra le macerie, a spostare i mattoni con le mani per non perdere tempo prezioso in attesa dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco che li hanno liberati dai detriti.

La ricostruzione della dinamica

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto martedì in via del Borgo San Pietro, nel centro storico di Bologna. Toccherà alle indagini stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità o se la tragedia si poteva evitare in qualche modo.

Lo studente si trovava sul balcone-terrazzo della sua abitazione al primo piano, quando è stato travolto dal crollo. A far ‘sbriciolare’ il muro divisorio sarebbe stato il braccio meccanico di una gru, impegnata in alcuni lavori al vecchio stabilimento industriale, destinato a diventare un complesso residenziale. Il cantiere che confina con il condominio dei ragazzi è stato posto sotto sequestro dai militari che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare le eventuali responsabilità.

Ad avere la peggio è stato lo studente salentino, fresco di laurea di primo livello e iscritto alla Facoltà di scienze statistiche, colpito al capo da alcuni mattoni e sepolto dai detriti. Sottoposto ad un delicato intervento ora si trova in coma farmacologico. Le prossime ore saranno decisive. L’amico è stato accompagnato in Ospedale in codice 2.

La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime. Le ipotesi al momento sono due: quella del malfunzionamento tecnico e quella dell’errore umano.