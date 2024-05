Perde il controllo del camion e sfonda il muro, conducente in ospedale

È di un ferito trasportato in ospedale il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto nel Salento.

Alle prime luci dell’alba di oggi, infatti, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 5.00, in Via Lecce a Galatina, il conducente di un camion, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro di cinta. A causa dell’impatto una cabina dell’Enel è stata divelta.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure in loco al conducente rimasto ferito a causa dello schianto, per poi trasportarlo in codice giallo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, che hanno messo in sicurezza il camion e la zona.