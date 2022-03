Resta ferito ad una gamba mentre ara la terra, corsa in Ospedale per un 55enne

Si ferisce ad una gamba che resta incastrata tra le lame del trattorino che stava usando per arare la terra, e per un 55enne di Lucugnano si è temuto il peggio. Le sue condizioni erano apparse gravi, ma non è in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo aveva approfittato della giornata per lavorare in un appezzamento che si affaccia sulla strada per Alessano, nella frazione di Tricase, quando per cause ancora tutte da chiarire si è verificato l’incidente. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato mezzogiorno quando è scattato l’allarme.

Nella campagna, a pochi passi dal Cimitero, si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno aiutato il malcapitato, “intrappolato” nel mezzo agricolo. Una volta liberato, non senza difficoltà e non prima di aver smontato il trattorino, lo hanno consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso del Cardinal Panico, dove è giunto in codice giallo.

Se la caverà con diverse fratture, a tibia e perone, che necessitano di un intervento chirurgico, ma non le sue condizioni non fanno temere il peggio, come inizialmente si era pensato. Stando al suo quadro clinico, dopo gli esami del caso, non rischia di perdere la gamba.