Si schianta contro un muretto mentre va a lavorare: paura a Ugento per una giovane donna

Non solo ad Acaya. La tragedia lungo le strade del Salento è stata sfiorata anche nel Sud Salento, precisamente lungo la Casarano-Ugento. Qui una ragazza di 25 anni è andata a schiantarsi contro un muro di cinta.

Si trovava alla guida della sua Toyota Yaris di colore blu, quando, per cause ancora tutte da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro un muretto. Erano circa le 8.30.

Solo tanta paura, per fortuna. La giovane donna – originaria di Ugento che si stava recando al suo posto di lavoro – è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasferita, d’urgenza, al “Vito Fazzi” di Lecce.

Anche in questo caso – come accaduto poche ore prima nei pressi di Acaya per un’altra donna – si ipotizza che a causare il sinistro sia stato l’asfalto reso bagnato dalla pioggia battente caduta in precedenza.