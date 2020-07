Castromediano, cade con la bici e sbatte la testa: corsa al Fazzi per un bambino di 10 anni

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 18.00, quando un terribile incidente avvenuto in via Nepote a Castromediano ha fatto rimanere con il fiato sospeso chi ha assistito alla scena. Un bambino di 10 anni è caduto malamente a terra con la sua bicicletta. Per alcuni interminabili minuti si è temuto il peggio.

Ad attivare la macchina dei soccorsi è stato un automobilista di passaggio. Come raccontato da Cesare Mazzotta di castromedianonews, in un primo momento, guardando il bambino a terra, privo di sensi, la bicicletta riversa sull’asfalto e la macchina ferma poco distante qualcuno ha pensato che il piccolo fosse stato investito o che la bici avesse urtato l’auto, ma una signora che aveva assistito alla dinamica dei fatti ha confermato che il conducente del veicolo era estraneo all’incidente. Si era solo fermato per aiutare il bambino che, cadendo, aveva urtato la testa tant’è che il volto era coperto di sangue.

Sono stati attimi di paura, momenti di trepidazione fino all’arrivo dell’ambulanza. Come si legge nella nota di Castromedianonews, il bimbo avrebbe perso i sensi e, per non muoverlo, i presenti gli hanno buttato un po’ di acqua fresca in faccia che è servita a farlo rinvenire. Alcuni testimoni hanno raccontato che, appena riaperti gli occhi, il bambino si è guardato attorno e ha riconosciuto molte persone che gli erano accanto.

Sul posto è giunta, in pochissimo tempo, un’auto medica e un’ambulanza. I soccorritori hanno messo un collare e hanno fissato la colonna vertebrale del bambino prima di metterlo sulla barella e accompagnarlo a sirene spiegate all’Ospedale Vito Fazzi, dove è stato sottoposto subito a una Tac cerebrale per scongiurare danni al cervello. Fortunatamente, l’esame avrebbe escluso il peggio ma sarà sottoposto nelle prossime ore ad altri accertamenti del caso.