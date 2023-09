Scontro violento tra auto, una fugge e fa perdere le tracce

Poteva trasformarsi in un incidente con conseguenze ben più gravi quello che è avvenuto nella serata di oggi a Cavallino sulla via che porta a Lizzanello. Una Scenic è stata centrata in pieno da un altro veicolo che poi a tutta velocità si è dileguato e ha fatto perdere le sue tracce.

A bordo della Renault una giovane ragazza che è rimasta lievemente ferita anche se la dinamica dell’ impatto e la carambola del veicolo aveva fatto temere conseguenze ben più gravi.

Da scoprire perché l’altro veicolo coinvolto non si è fermato dopo l’impatto ma ha fatto perdere le tracce. Indagano i Carabinieri che sono immediatamente giunti sul posto insieme ai mezzi del 118.