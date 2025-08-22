Trovato sull’asflato dai passanti, ciclista in codice rosso al “Panico” di Tricase

L’orologio aveva da poco segnato le 12.30 quando alcuni automobilisti di passaggio a Marina Serra hanno notato un ciclista, riverso sull’asfalto, immobile. Il 60enne è stato trovato a terra, in mezzo alla carreggiata, con diverse ferite. Quando un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo indicato dai testimoni, i sanitari, dopo le prime cure, hanno deciso di accompagnare il 60enne all’Ospedale “Cardinal Panico” di Tricase, dove è giunto in codice rosso. Stando a quanto trapelato le sue condizioni sarebbero gravi tanto che la prognosi è riservata.

Dinamica ancora avvolta nel mistero

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente. Toccherà alle Forze dell’Ordine, giunte sul posto per i rilievi di rito, tentare di ricostruire l’accaduto. Al momento non è possibile escludere nessuna pista. Il ciclista potrebbe aver avuto un malore improvviso o essere caduto accidentalmente, magari a causa di un ostacolo incontrato lungo la carreggiata. In campo anche l’ipotesi che il ciclista sia stato urtato o investito da un altro mezzo che si sarebbe allontanato, senza fermarsi a prestare soccorso.

Gli agenti della polizia locale di Tricase stanno cercando di raccogliere indizi utili a fare chiarezza. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi determinante per chiarire la dinamica.Fondamentali potrebbero rivelarsi le testimonianze dei passanti e le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada.