Travolto da un furgone, podista muore sul colpo. Tragica alba a Veglie

Non c’è stato più nulla da fare per Antonio Cappello, 56enne di Veglie travolto da un furgone sulla circonvallazione. Il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi, disperati, dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Morto sul colpo per un tragico destino nel giorno del suo compleanno.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 6.00 quando si è consumato il dramma. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il mezzo, un Ford Transit, – su cui viaggiava una famiglia di commercianti ambulanti diretti mercato settimanale di Sant’Isidoro – avrebbe investito il podista nonostante il tentativo di evitare l’impatto con una sterzata. Il veicolo è finito fori strada, nelle campagne che costeggiano la carreggiata. L’uomo, titolare di un negozio di vernici, a terra, immobile.

Era uscito questa mattina presto, come era solito fare, ma all’incrocio con via Pirandello, in un punto piuttosto pericoloso che ha fatto da teatro ad altri sinistri, ha trovato sulla sua strada il furgoncino che non è riuscito, probabilmente, ad impedire che la tragedia si consumasse. Che cosa abbia causato lo scontro è impossibile, al momento, dirlo.



Sul posto, si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Campi Salentina e della stazione di Veglie per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Illese le 5 persone a bordo del Transit. Il conducente, come prassi impone, è stato accompagnato al Vito Fazzi, dove sarà sottoposto ai test di rito per verificare in che condizioni si è messo al volante. Un passo di rito per fare luce sull’accaduto. In attesa dei risultati, il furgone, su disposizione del Pubblico Ministro di Turno, è stato sottoposto a sequestro.