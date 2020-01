Investe una 38enne sul monopattino elettrico e non si ferma. Donna in coma al Fazzi, caccia al pirata

Lecce racconta l’ennesimo episodio di un pirata della strada che dopo aver investito un cittadino ha pensato bene di farla franca e di sfuggire alle proprie responsabilità. A pagarne le conseguenze una 38enne (C. A., queste le iniziali della donna) che adesso è ricoverata al Vito Fazzi di Lecce in coma dopo essere giunta nel nosocomio salentino in codice rosso.

L’incidente si è verificato nel tratto di strada che conduce dalla Questura verso il Ponte di San Cesario, un percorso noto a chi frequenta la città per il particolare tipo di pavimentazione. La donna era a bordo di un monopattino elettrico ed è stata investita da un’autovettura che a quanto riportano le prime testimonianze si è prima fermata dopo aver percorso pochi metri e subito dopo ha ripreso la corsa senza sincerarsi di cosa fosse accaduto.

Se a causare l’incidente sia stata la mancanza di visibilità o la disattenzione di qualcuno saranno le indagini delle forze dell’Ordine a stabilirlo. Fatto è che la 38enne si trova adesso al Fazzi in gravi condizioni sulle quali vi terremo aggiornati a breve.

Deprecabile la scelta di chi non si è fermato, a prescindere da tutto. Comportamenti simili oltre che essere riprovevoli non pagano per l’enorme dispiego di telecamere di videosorveglianza che danno sempre agli inquirenti la possibilità di risalire all’autore del misfatto.