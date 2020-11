Auto travolta da un treno in corsa, paura sul tratto Campi-Salice

Paura lungo la tratta che da Campi salentina conduce a Salice, dove un treno in corsa ha travolto un’auto, trascinandola per 150 metri sui binari. Impossibile, almeno per il momento, ricostruire la dinamica dell’incidente ferroviario che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi. Se si sia trattato di un malfunzionamento del passaggio a livello che non si è chiuso o di una imprudenza dell’automobilista che, erroneamente, pensava di riuscire ad attraversare sarà stabilito in un secondo momento.

Dalle testimonanze raccolte e da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che l’automobilista, ‘abbagliato’ dai raggi del sole, non si sia proprio accorto delle sbarre che si stavano abbassando, attraversando per raggiungere una campagna poco distante. Il convoglio, dal canto suo, si è ritrovato la macchina davanti e non è riuscito ad evitare l’impatto. E, anche se procedeva a bassa velocità, ha trascinato il veicolo per diversi metri. Una tragedia sfiorata, insomma.

Una volta scattato l’allarme, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.00, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo al volante. Il 70enne stato, poi, accompagnato all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice giallo, per gli accertamenti del caso, ma non avrebbe riportato ferite gravi. Illesi i dieci passeggeri presenti a bordo, il macchinista e il capotreno.

Presenti anche vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che stanno spostando la vettura dai binari e i Carabinieri della locale compagnia a cui tocca il compito di ricostruire l’accaduto.

La circolazione sulla linea Martina Franca-Lecce è al momento interrotta tra Salice Salentino e Guagnano.

Ph R. M.