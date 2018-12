Scontro frontale sulla Taviano-Mancaversa. Quattro giovani gravi in ospedale

Si apre con la notizia di un gravissimo sinistro avvenuto nella nottata appena trascorsa il primo giorno del mese di dicembre.

Intorno alle 3.00, infatti, sulla strada che collega Taviano alla marina di Mancaversa un’autovettura, una Lancia Y, con a bordo quattro giovani, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare frontalmente con un altro mezzo, una Volkswagen Golf..

L’impatto è stato molto violento, tant’è che la Y terminata sulla carreggiata opposta si è ribaltata.

Non appena data la segnalazione dell’incidente sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato i primi soccorsi in loco per poi trasportare i quattro giovani in ospedale. Da quanto si apprende una ragazza di Taviano a bordo della Golf, proveniente dalla marina salentina è stata trasportata presso il nosocomio di Gallipoli con alcune fratture, ma è stata già dimessa. Uno dei passeggeri della Lancia, un 17enne, è ricoverato presso il “Sacro Cuore di Gesù” con una frattura, così come il conducente, un 21enne di Ugento. più gravi le condizioni degli altrui due passeggeri dell’utilitaria italia un 20 e una 17enne che sono stati trasportati al “Vito Fazzi” di Lecce che si trovano entrambi in prognosi riservata con il giovane in rianimazione.

Sul luogo dell’accaduto anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che si sono messi immediatemente all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza l’esatta dinamica dei fatti. Le due autovetture sono state sequestrate e sono in corso di svolgimento gli esami per accertare l’eventuale assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti.