Investe un cane randagio e finisce contro un muretto: gravissime le condizioni di un 21enne

Gravissime condizioni per il 21enne di Galatina che nella scorsa notte è stato protagonista di un terribile incidente. Sulla Strada provinciale 18, che porta da Galatina a Copertino, un cane randagio ha tagliato la strada al ragazzo alla guida della sua auto. Dopo averlo, inevitabilmente, investito, il conducente è finito contro il muretto vicino ad un’area di servizio. È stato portato in stato di coma, d’urgenza al “Vito Fazzi”, dove si trova ancora ricoverato.

La dinamica dell’incidente

L’incidente risale alla scorsa notte, quando il ragazzo stava percorrendo la provinciale che collega Galatina e Copertino. Complice il buio, il cane randagio è sbucato sull’asfalto non lasciando possibilità di evitarlo al ragazzo a bordo di una Fiat 500 nera. Così, vicino allo svincolo per Collemeto, in contrata Guidano, il 21enne ha perso il controllo dell’auto a causa dell’animale randagio e la macchina è finito contro il muretto nei pressi di un’area di servizio. Per il cane, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Maglie e l’ambulanza del 118, provvedendo a prestare i primi soccorsi al ragazzo di Galatina. Purtroppo, però, la fortuna non è stata clemente: all’arrivo dei soccorsi, infatti, il giovane è stato trovato in stato di coma, a causa del terribile incidente. È stato, dunque, trasportato d’urgenza all’ospedale leccese in codice rosso, dove è stato immediatamente operato.

Al momento le condizioni del giovane restano gravi ma stazionarie. Sulla vicenda sta il Commissariato di Polizia di Galatina, per cercare di chiarire le dinamiche dell’accaduto.