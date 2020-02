Tragico schianto a Cremona: perde la vita un 26enne salentino

Tragico incidente, questa mattina, poco prima delle cinque, in via Milano, a Cremona. Un’auto ha perso il controllo ed è uscita dalla carreggiata: il 26enne alla guida è morto.

Il ragazzo, Giovanni Maraschio, originario di Scorrano e residente a Cremona, è rimasto incastrato nella sua Fiat Tipo, finita contro un albero a lato strada, subito dopo la curva all’incrocio con via della Conca. Per estrarlo sono intevenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatore, con l’ausilio di un’autogru, ma non c’è stato nulla da fare. Per consentire queste operazioni è stato necessario chiudere via Milano per circa tre ore.

Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale e un’ambulanza.

(fonte: ilgiorno.it)