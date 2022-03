Incidente nella notte sulla Lecce – Gallipoli, due ragazzi in ospedale

Brutto incidente nella notte sulla S.S. 101 che ha visto coinvolti due ragazzi all’altezza dello svincolo per la Zona Industriale di nardò. Se la sono vista brutta i due giovani salentini mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Bravo. Per cause ancora da individuarsi, intorno all’una, una ragazza di 25 anni e un ragazzo di 22 hanno perso il controllo della vettura sulla Strada Statale 101 che congiunge Gallipoli a Lecce. A seguito del forte impatto con il guard rail all’altezza dello svincolo per la Zona Industriale di Nardò i due giovani sono rimasti feriti.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sanitari e dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’autovettura.

Il 118 ha trasportato la ragazza al Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli per un trauma cranico. Più complicata si è dimostrata la situazione per il 22enne che è stato trasferito al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.