Auto contro moto sulla via per San Cesario: tanta paura per un centauro

Tanta paura nel corso della mattinata di oggi per un brutto incidente occorso lungo la strada che da Lecce conduce a San Cesario. Nei pressi di una nota concessionaria della via, infatti, sono andati a scontrarsi un’auto (una Fiat 500, nuovo modello) e una moto: l’impatto ha fatto che il motociclista perdesse il controllo del suo veicolo, terminando la sua corsa sull’asfalto, balzato dal sellone.

Uno scontro particolarmente violento che, in un primo momento, ha fatto temere il peggio a molti automobilisti in transito in quel momento. Immediato il soccorso da parte dei medici del 118 giunti in ambulanza dal vicino ospedale “Vito Fazzi. Per fortuna, però, a parte qualche inevitabile escoriazione e frattura, il centauro non rischia la vita.

A ricostruire la dinamica del sinistro ci stanno pensando ora i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce che ipotizzano una mancata precedenza.

Insomma, solamente tanta paura per il secondo incidente registrato nel giro di poche ore in questo sabato mattina. Pochi minuti prima, infatti, nei pressi di via Vecchia Frigole, due auto di grossa cilindrata erano andate a tamponarsi frontalmente, ancora una volta – probabilmente – per uno stop non rispettato.