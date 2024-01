Scontro frontale a Lecce, coppia di coniugi in ospedale

Grave incidente stradale nel giorno dell’ Epifania a Lecce su via Don Manzoni, a pochi passi dal rondò di Torre del Parco, nei pressi dell’ Asl di Lecce.

Per cause ancora da stabilirsi, intorno alle ore 14.30, sul rettilineo, due veicoli sono venuti ad impattare frontalmente. A bordo di una vettura, la cui corsa dopo lo scontro è terminata sul muro esterno dell’ Asl, viaggiava una coppia. Entrambi i coniugi sono stati ricoverati in ospedale: l’uomo in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce e la donna in codice giallo al San Giuseppe di Copertino.

Sull’altra vettura, in senso di marcia contrario, viaggiavano due ragazzi tunisini: il loro veicolo è stato distrutto nella parte anteriore ma le loro condizioni di salute appaiono migliori rispetto alla coppia trasferita a sirene spiegate al nosocomio leccese.

Fortunatamente non transitavano passanti (vista l’ora e il giorno di festa) sul marciapiede e sulla pista ciclabile: la carambola delle automobili avrebbe potuto avere effetti conseguenze tragiche.