Perde il controllo dello scooter e sbatte contro un’auto, muore titolare di una pasticceria

Alla conta degli incidenti mortali che hanno macchiato di sangue le strade del Salento nelle ultime ore tocca aggiungere lo schianto avvenuto, ieri pomeriggio, sulla Maglie-Cursi. Qui, all’altezza dell’incrocio con via vecchia Corigliano, uno scooter di grossa cilindrata è andato a sbattere contro una Lancia Lybra. Ancora poco chiare le cause dello scontro, ma per il conducente del mezzo a due ruote, Piero De Donno, pasticcere 56enne, le conseguenze di quell’impatto violento sono state, purtroppo, fatali.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 15.00, quando è avvenuta la tragedia. Il 56enne stava percorrendo la provinciale 37 in sella ad un Suzuki Burgman quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro la fiancata di una Lancia Lybra guidata da una 41enne di Cursi. L’impatto è stato talmente violento che il mezzo a due ruote è finito contro un muretto a secco che costeggia la carreggiata.

La macchina dei soccorsi è scattata subito. Quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il tratto è partita la corsa in codice rosso verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le condizioni del 56enne erano apparse fin da subito molto gravi. Ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere. Illesa, ma sotto choc, la donna al volante della Lybra.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Maglia per i rilievi del caso. Poche ore dopo, in un altro incidente avrebbe perso la vita un 54enne. Anche lui si trovava in sella al suo scooter Tmax quando è andato a sbattere contro un’auto.