Tremendo scontro sulla Otranto-Martano: cinque feriti, due gravissimi

A dir poco pauroso l’incidente registrato nel corso della prima serata di ieri, sabato 29 dicembre, sulla strada che da Martano conduce a Otranto. Qui, due vetture sono andate a collidere, finendo entrambe fuori strada contro un muretto a secco e lasciando sull’asfalto cinque feriti, tutti in modo particolarmente preoccupante.

Erano da poco passate le ore 19.30 quando nel cuore della Grecìa Salentina è avvenuto l’impatto: potrebbe essersi trattato di un tamponamento violento o probabilmente di uno scontro frontale. All’altezza in cui si è verificato il terribile incidente insiste un incrocio semaforizzato che regola il traffico in direzione Otranto e verso la nuova circonvallazione che porta verso la Statale 16. Potrebbe quindi essere stata anche una manovra azzardata la causa dell’incidente.

Ancora poco chiara, dunque, la dinamica del sinistro, ma di certo la scena che si è presentata ad alcuni abitanti della zona, accorsi sul posto subito dopo l’impatto, è stata tremenda.

All’interno dei mezzi coinvolti vi erano da una parte quattro ragazzi, poco più che ventenni, tutti di origine albanese; dall’altra, una donna, originaria di Martano.

Gli occupanti delle due vetture sono rimasti tutti gravemente feriti, due di questi in maniera più seria degli altri.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi attivata, come si è detto, dagli abitanti della zona, che hanno provveduto a portare ai feriti anche delle coperte, e da alcuni automobilisti in transito da quelle parti.

Subito sono state notate tre persone sbalzato fuori dalla scocca della propria auto, mentre gli altri due sono rimasti incastrati nelle lamiere delle vetture. Per quest’ultimi si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un gran via-vai di ambulanze. La donna ferita sarebbe stata trasferita presso il “Card. Panico” di Tricase mentre gli altri feriti verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, per essere affidati alle cure del caso.