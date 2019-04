Ancora sangue, un altro motociclista muore in un incidente sulla litoranea. Grave la moglie

Non si ferma la scia di sangue e l’ultima domenica di aprile si trasforma in un ‘bollettino di guerra’ per le vittime della strada. In un altro incidente, avvenuto sulla litoranea che da Gallipoli conduce a Torre San Giovanni, ha perso la vita Lorenzo Marsano, 29enne di Matino.

La dinamica, stando ad una prima ricostruzione, ricorda quanto accaduto solo poche ore prima sulla statale 274, allo svincolo per Taviano-Melissano, dove è morto sul colpo un motociclista di 28enne di Gallipoli, Antonio Acace.

Anche in località Capilungo, nella marina di Alliste, il giovane centauro ha perso il controllo della moto su cui viaggiava anche la moglie. Non era solo, infatti. In sella c’era anche una 31enne di Taviano, rimasta ferita e trasportata d’urgenza all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce da un’ambulanza del 118, giunta sul posto. Le sue condizioni, secondo quanto trapelato, sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per il 28enne, invece, non c’è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nella violenta caduta, dopo essere stato sbalzato dalla sella.

Toccherà ai Carabinieri della stazione di Racale provare a fare luce sul secondo sinistro, costato un’altra vita. Da confermare, l’ipotesi del coinvolgimento di un secondo mezzo che avrebbe “provocato” l’incidente: pare, infatti, che sia stata un’auto a tagliare la strada al motociclista, ma del veicolo al momento non c’è traccia.

È sbagliata la ricostruzione o il conducente non si è fermato ad aiutare i passeggeri a terra?