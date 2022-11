Si ribalta con l’auto e resta incastrato nella vettura. 75enne salvato dall’intervento dei soccorsi

La dinamica dell’incidente stradale della tarda serata ieri in via Mameli a Martano aveva fatto temere conseguenze ben peggiori per il conducente del veicolo che si era ribaltato sulla strada. Immediata era partita dai cittadini presenti in zona la chiamata ai soccorsi. Sono così dovuti intervenire intorno alle 23.00 i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie per estrarre dall’auto il 75enne che era rimasto incastrato nelle lamiere dopo il ribaltaltamento della sua WolksWagen Golf.

Giunti sul posto i mezzi di soccorso, si è provveduto ad estrarre l’uomo dal veicolo per trasportarlo presso l’Ospedale di Scorrano in codice giallo. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza la zona e hanno garantito la ripresa del transito veicolare.