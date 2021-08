Scontro frontale tra un’auto e un camper, muore un 20enne di Martano

Le lancette avevano da poco segnato le 10.00 quando, sulla strada che da Borgagne conduce a Torre Sant’Andrea, un 20enne di Martano ha perso la vita in un terribile scontro frontale tra la sua auto, una Fiat Tipo vecchio modello, e un camper guidato da un turista. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente – toccherà gli uomini in divisa ricostruire i dettagli del sinistro mortale – ma l’impatto è stato talmente violento che per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare.

Quando l’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dello schianto, il cuore del 20enne aveva già smesso di battere. I tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari che hanno cercato di evitare la tragedia sono stati, purtroppo, vani tra la disperazione della mamma che, ricevuta la notizia, ha raggiunto il posto.

I rilievi sono nelle mani delle forze dell’ordine e della Polizia municipale.