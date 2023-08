Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un palo, 44enne grave in ospedale

È di un ferito molto grave, il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella nottata appena trascorsa, a Monteroni, per cause ancora da chiarire, un 44enne alla guida della sua autovettura, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro un palo.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto, sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo dell’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, dall’abitacolo. I Caschi Rossi, poi, lo hanno affidato ai sanitari del 118, che dopo averlo curato in loco, lo hanno condotto a sirene spiegate in codice rosso, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il conducente del mezzo, a seguito del sinistro, avrebbe riportato un trauma cranico e diverse fratture su tutto il corpo.