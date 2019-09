Perde il controllo, si ribalta e sbatte contro un muretto. ‘Miracolato’ il conducente di un camion

Poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia dell’estate salentina l’incidente della mattinata di oggi sulla Monteroni di Lecce – Copertino. Un camion che trasportava elettrodomestici per cause tutte ancora da appurare ha perso il controllo appena fuori la città universitaria, è andato a sbattere contro un palo della luce, si è ribaltato ed ha terminato la sua corsa contro un muretto a secco.

Tanta paura per il conducente del mezzo che non è in pericolo di vita ma che è stato immediatamente soccorso dai mezzi del 118 e portato all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, i carabinieri e i mezzi del 118 che, come detto, hanno subito soccorso l’autista del mezzo.

Saranno tutti gli accertamenti del caso a stabilire il perchè dell’accaduto anche se dalle prime ricostruzioni le responsabilità potrebbero essere addebitate al manto stradale reso scivoloso dalle pioggie della notte e della prima mattinata che si sono riversate in maniera copiosa sul salento.

Il mezzo è comunque andato completamente distrutto come il muretto a secco sul quale ha terminato la sua corsa.