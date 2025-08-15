Ferragosto di lutto sulla statale 274, 23enne muore in un incidente

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia. In un drammatico incidente stradale, avvenuto lungo la statale 274 ha perso la vita Dennis Antonio Picci, 23enne di Racale. Quando i soccorritori del 118 hanno raggiunto la “Salentina meridionale”, non lontano dallo svincolo per Felline, per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere e ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 23enne avrebbe perso il controllo del suo scooter Piaggio Beverly, per cause ancora da chiarire. Forse, ma è una ipotesi da verificare, prima di sbandare, avrebbe urtato lo specchietto di una Ford C-Max con a bordo una famiglia di Putignano. Toccherà agli uomini delle Forze dell’Ordine, sul posto per i rilievi, ricostruire la dinamica e confermare o smentire l’ipotesi di un sorpasso troppo “ravvicinato”.

Certo è che il ragazzo ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo oltre il guardrail. L’impatto è stato fatale tanto che i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano, insieme ai colleghi della stazione di Melissano per i rilievi del caso. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro su disposizione della Procura di Lecce, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” per ulteriori accertamenti medico-legali.

Sgomento e incredulità, nella comunità di Racale, per la drammatica notizia che ha visto l’ennesima vita spezzata sulla strada.