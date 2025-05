Scontro tra auto e moto a Surbo, perde la vita 60enne

E’ di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto sulle strade del Salento.

Nella mattinata di oggi, intorno alle 12.00 circa, in Via Lecce a Surbo, per cause ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate.

A causa dell’impatto, il conducente della due ruote, Rocco Macella, 60enne imprenditore nel settore della ristorazione, è stato sbalzato dalla sella, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno trasportato la vittima in ospedale, dove, però, è morta poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del sinistro.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente.

