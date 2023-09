È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulle Lecce -Torre Chianca all’altezza della rotatoria con l’innesto per via Roggerone,nei pressi di Masseria Ospitale.

A perdere la vita un 50enne, Renato Antonelli di Surbo.

Per cause ancora da accertare, una Smart ha perso il controllo e si è ribaltata. A perdere la vita il guidatore, mentre il passeggero è ricoverato in gravi condizioni in ospedale.