Perde il controllo dell’auto e finisce nella buca di un cantiere, nulla da fare per una 77enne

Una 77enne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale andato in scena su una traversa secondaria della provinciale che collega Calimera a Martano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava percorrendo la strada, in contrada Lacco Lame, al volante della sua Fiat Punto, quando avrebbe perso il controllo dell’auto per cause ancora da chiarire. Dopo aver travolto alcune transenne che delimitavano un cantiere stradale, sarebbe finita all’interno di una buca realizzata sul manto stradale per i lavori in corso.

Inutili i soccorsi

Sono stati alcuni operai, testimoni impotenti della scena, ad attivare la macchina dei soccorsi, ma per la 77enne non c’era più nulla da fare. Quando l’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente, il personale del 118 non ha potuto far altro se non constatarne il decesso. Ogni tentativo di rianimare la donna da parte degli operatori è stato vano: il suo cuore aveva smesso di battere.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Calimera che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della tragedia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli ispettori dello Spesal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, per verificare le condizioni del cantiere stradale.

Elisabetta Gemma, questo il nome della vittima, era conosciuta e benvoluta a Calimera. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità, che si stringe ora attorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.