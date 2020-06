La lunga scia di sangue che ha funestato il Salento negli ultimi giorni non accenna ad interrompersi.

A perdere la vita stasera un uomo di 65 anni di Martignano ( P. R., queste le sue iniziali) che a bordo del suo scooter si è scontrato contro un Audi che proveniva in senso opposto sulla strada che conduce da Calimera a Melendugno.

Tutte da accertare le cause dello schianto fatale per l’uomo molto conosciuto nel suo paese in quanto dirigente di lungo corso del Comune.